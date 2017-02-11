С работниками "Дальспецстроя" пообещали рассчитаться до 23 февраля

«Дальспецстрой» получит возможность рассчитаться со своими сотрудниками в Хабаровском крае в ближайшие дни. Федеральный центр пообещал, что компания получит часть того, что ей причитается за уже выполненную работу, до 23 февраля, после чего сможет ликвидировать собственные зарплатные долги.

Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» сообщила заместитель министра экономического развития Хабаровского края Маргарита Бастрикина. Она напомнила, что сегодня задолженность компании перед 1460 сотрудниками в регионе составляет около 150 миллионов рублей — это зарплаты за ноябрь, декабрь 2016 года и аванс за январь 2017-го (ранее в «Дальспецстрое» заявляли, что речь идёт о частичных невыплатах).

«Это не означает, что «Дальспецстрой» не хочет платить зарплаты — с ними самими не спешат рассчитываться. В последнем квартале прошлого года правительство края направило порядка 18 обращений в различные структуры по этой проблеме. Писали и в Роскосмос, и в Минтруда, и в Минобороны, и выходили на Ольгу Голодец — на всех, кто сегодня курирует эти вопросы», — отметила замминистра.

По словам Маргариты Бастрикиной, винить исключительно руководство предприятия в сложившейся ситуации нельзя: «Дальспецстрой» является частью неповоротливой вертикальной системы, в которой расчёты производятся, но очень медленно. Добиться результата удалось только после обращения непосредственно к министру обороны России Сергею Шойгу — в военном ведомстве пообещали, что спецсчёт компании пополнится до Дня защитника Отечества.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в апреле 2016 года работники, задействованные на стройплощадках ФГУП в Хабаровске, объявили забастовку из-за задержек заработной платы. На тот момент задолженность «Дальспецстроя» в этом направлении превысила отметку в 150 миллионов рублей. Военный прокурор возбудил дело об административном преступлении по статье «Нарушение трудового законодательства». По результатам рассмотрения «Дальспецстрой» оштрафовали, а также вынесли предписание погасить задолженность перед работниками. После этого предприятие перечислило сотрудникам более 94 миллионов рублей. В скором времени работники снова пожаловались на задержку зарплаты.

