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Рекордсмена "Золотого глобуса" покажут в хабаровских кинотеатрах

Рекордсмена "Золотого глобуса" покажут в хабаровских кинотеатрах
В прокате стартует обласканный критиками мюзикл "Ла-Ла Ленд"
25 минут назад
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru

Накануне в далёком от зимнего Хабаровска солнечном Лос-Анджелесе вручали престижные кинопремии «Золотой глобус». В иерархии подобных наград эти статуэтки ценятся немногим меньше самого «Оскара». Триумфатором очередной церемонии стал музыкальный драматический фильм режиссёра Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Он был номинирован на семь статуэток и выиграл в каждой заявленной номинации, установив рекорд «Золотого глобуса».


 

До этого самое большое количество «глобусов» было у картины Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятой аж в 1975 году. Драма по роману Кена Кизи с Джеком Николсоном в главной роли получила тогда шесть премий в шести номинаций.

Считается, что обладатели «Золотых глобусов» повторяют свой успех и на церемонии раздач «Оскаров». Покорятся ли новые вершины творению Дэмьена Шазелла — покажет время. «Ла-Ла Ленд» выиграл «Золотой глобус» в таких номинациях, как «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актёр в комедии или мюзикле», «Лучшая актриса в комедии или мюзикле», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучшая музыка», «Лучшая песня». А это значит, что зрителей ждёт лёгкий незамысловатый сюжет, много песен, музыки и танцев.

 

Хотя в нашем прокате лента-рекордсмен выходит только сейчас, её мировая премьера прошла ещё в августе 2016 года на кинофестивале в Венеции. Уже тогда фильму рукоплескали критики и зрители, фильм был номинирован на «Золотого льва», но в итоге утешился другим призом кинофорума.

Главные роли в картине могли сыграть Майлз Теллер и Эмма Уотсон. Однако вскоре оба актёра покинули проект, и им на смену пришли Райан Гослинг и другая Эмма – Стоун. По сюжету, Гослинг играет джазового пианиста, подрабатывающего в различных барах, который влюбляется в молодую актрису, сыгранную Эммой Стоун.

Ещё одна интересная премьера недели — криминальная драма «Закон ночи» по роману Денниса Лихэйна «Ночь — мой дом». Картину поставил знаменитый актёр, исполнитель роли Бэтмена Бен Аффлек. Проект разрабатывался под его чутким руководством, благо, режиссёрского опыта у Аффлека не занимать, причём многие критики сходятся во мнении, что постановщик из него куда как более интересный, чем актёр. Последней режиссёрской работой Аффлека до выхода «Закона ночи» была «Операция «Арго», за которую он был удостоен вышеупомянутой премии «Золотой глобус».


 

 

К слову, Аффлек не только выступил режиссёром «Закона ночи». В титрах он значится ещё и как сценарист и как продюсер (среди которых и Леонардо Ди Каприо). Аффлек же исполнил в фильме главную роль. Создателям ленты удалось собрать блестящий актёрский ансамбль на съёмочной площадке — Сиенну Миллер, Зои Салдану, Эль Фэннинг, Криса Купера, Брендона Глисона и Скотта Иствуда.


 

Действие происходит в Америке времён сухого закона. Бен Аффлек играет Джо Коглина, сына капитана бостонской полиции, зарабатывающего бутлегерством и всё больше погружающегося в криминальный мир Бостона. Постепенно он и сам становится известным гангстером, вот только куда выведет его эта кривая дорожка?

Также в кинотеатрах Хабаровска продолжается прокат фантастического приключенческого боевика «Кредо убийцы», фантастической комедии «Монстр-траки», фантастики «Пассажиры», комедии «Ёлки-5», мультфильма «Три богатыря и Морской царь», исторического боевика «Викинг», семейной сказки «Дед Мороз. Битва магов» и других интересных фильмов.

 
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