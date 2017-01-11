Проблемами пенсионеров Хабаровского края займётся отдельная комиссия

В Хабаровском крае в этом году появится специальная комиссия по решению вопросов людей пожилого возраста. Над проблемами пенсионеров будут работать специалисты из разных ведомств, чтобы улучшить социально-экономическое положение жителей региона старшего поколения. Создание нового совещательного органа утвердил губернатор Вячеслав Шпорт. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ведомстве сейчас решают организационные вопросы. Первое заседание планируют провести весной.

«Работа комиссии будет привязана к выполнению cтратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Сегодня это базовый документ, определяющий социальную политику нашего государства в отношении пожилых людей. В нём указаны основные направления для развития этой сферы, а также установлены целевые показатели. Достигнуть их — основная задача создаваемой комиссии», — объяснила начальник отдела по проблемам ветеранов и пожилых людей Минсоцзащиты населения Хабаровского края Лариса Коваленко.

По данным ведомства, в первую очередь комиссия собирается решить вопросы обеспечения пожилых людей доступными и качественными социальными услугами, эффективной медицинской помощью, в том числе — гериатрической. В ближайшие годы в регионе планируют привлекать к помощи пенсионерам волонтёров, организовать для людей старшего поколения досуг и занятия спортом. Также специалисты намерены решать проблему транспортной доступности, особенно в сельской местности.

Это не первые изменения, которые губернатор провёл за последние несколько месяцев в своём аппарате. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Вячеслав Шпорт назначил своего нового заместителя — Сергея Гончара. По словам главы региона, генерал-лейтенант займётся «ничейными» вопросами. Также в краевом правительстве появилась новая должность — уполномоченный по «дальневосточному гектару». Её заняла бывшая министр культуры Наталья Якутина. Вячеслав Шпорт рассказал, что уговаривал её прийти на новое место.