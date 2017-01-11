В Комсомольске полицейские вернули девушке дорогую иномарку

Молодой человек после визита к знакомой решил уехать на её машине домой

В Комсомольске-на-Амуре 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угоне. Несмотря на свой молодой возраст, он уже имел проблемы с законом и отбывал наказания в местах лишения свободы за кражи и грабежи. Очередным объектом хищения стал автомобиль стоимостью в 300 тысяч рублей.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что иномарка пропала с территории придомовой автопарковки. До этого у неё в гостях был знакомый молодой человек. Когда хозяйка квартиры уснула, злоумышленник похитил комплект ключей от транспортного средства. Разыскать угнанную машину полицейские смогли во время патрулирования в Ленинском районе Комсомольска-на-Амуре — иномарку фигурант бросил во дворе одного из домов по проспекту Победы.

«Вскоре стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. На допросе молодой человек пояснил, что взял ключи от машины, чтобы уехать домой», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас в отношении 19-летнего задержанного суд избрал меру процессуального принуждения — обязательство о явке. Иномарку полицейские вернули законной владелице.