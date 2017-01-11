В хабаровском парке "Северный" поселятся герои русских сказок

В парке «Северный» в краевой столице появятся новые скульптуры. Их планируют установить недалеко от парковки — у храма Серафима Саровского. Раньше там стояли деревянные фигуры, но со временем они сгнили, стали представлять опасность для посетителей. Поэтому скульптуры пришлось демонтировать.

«Сергей Волков, который построил Дворец торжеств в парке, мостики, сделал лепнину и колонны, предложил нам новую концепцию. Планируем установить новые фигуры небольшого размера. Они будут антивандальные, с использованием современных материалов. Внутри будут армированный каркас и бетон», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор парка Сергей Галахов.

Проект одобрил мэр Хабаровска Александр Соколов. Количество героев русских сказок будет зависеть от финансирования проекта. Сейчас решается вопрос о том, кто выделит деньги: город или инвестор. Рассматривают в администрации краевой столицы и вариант государственно-частного партнёрства. Появятся новые фигуры через два месяца после определения инвестора. Если всю сумму не выделят сразу, проект будут делать постепенно — по несколько скульптур.

Помимо этого в парке планируют создать отдельную детскую зону и разобьют семейный экопарк. Агентство сообщало, что вход в новый комплекс оформят в виде крепостной стены, сложенной из камня, а основным объектом станет сказочный замок. При создании его концепции авторы проекта изучили более 50 сооружений средневековой Европы и России. При строительстве планируют использовать тяжёлые деревянные балки, суровую каменную кладку, оконные оклады, подъёмный мост. Рядом с замком появится арена для проведения рыцарских турниров, украшенная фонтаном. На прилегающей территории разобьют пикниковую зону для проведения семейных праздников и приготовления мяса и овощей на мангале. Кроме того, в экопарке построят скалодром, верёвочный парк, футбольное поле и аттракционы.