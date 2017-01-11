Хабаровскую "гадалку" объявили в федеральный розыск

«Гадалку» из дальневосточной столицы разыскивают правоохранители. Женщина 1963 года рождения прикидывалась предсказательницей и говорила своим жертвам, что на них наложена порча. За её снятие мошенница брала плату деньгами и драгоценностями.

«Башлакова Ирина Петровна подозревается в серии мошеннических действий против пожилых людей. Действовала она по довольно распространённой схеме. Женщина подходила к пенсионерам, вступала с ними в доверительную беседу. Говорила, что на них порча и что она может совершить гадание и снять её. Гадала она своим жертвам прямо на месте, обманом похищала у них драгоценности и крупные суммы денег», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по городу Кирилл Блинов.

Женщина «орудовала» в разных районах города. Стражам правопорядка известно минимум о шести случаях мошенничеств, в которых замешана Ирина Башлакова. Хабаровчане опознали «гадалку» по фотографиям. Полицейские просят жителей краевой столицы, которые стали жертвами злоумышленницы или владеют информацией о её местонахождении, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: (4212) 59-53-35, 59-53-37 или 02.

Ранее агентство писало о горожанах, которые стали жертвами «предсказательниц». От действий женщины, которая представилась целительницей, пострадала 76-летняя пенсионерка. Болезни злоумышленница так и не вылечила, зато обманным путём похитила у пожилой женщины 53 тысячи рублей. В ноябре 2015 года полиция Хабаровска разыскивала двух женщин, которые под предлогом снятия порчи похитили у 76-летней пенсионерки 90 тысяч рублей. В мае этого года полиция задержала двух гадалок, которые промышляли на остановке междугороднего автобуса в краевой столице.