Хабаровчане стали чаще жаловаться на проблемы с газом

Грубые нарушения правил газовой безопасности и эксплуатация старого оборудования — наиболее распространённые причины вызова газовиков в Хабаровске и Хабаровском районе в 2016 году. Такие статистические итоги подвели в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». По данным аварийно-диспетчерской службы компании, по сравнению с предыдущим годом количество вызовов в связи с такими ситуациями выросло на 7 % и составило почти 2 000 обращений.

Примерно 11 процентов от этого числа составили жалобы людей, связанные с запахом газа вследствие износа газового оборудования. Чаще прочих причин к этому приводят трещины и разрывы в резиновых рукавах, которые соединяют плиты с газопроводами. При этом, далеко не все жители города и района озабочены своевременной заменой выработавшего свой ресурс газового оборудования, хотя ответственность за уклонение от этого грозит штрафом от одной до двух тысяч рублей.

«Наша главная задача — обеспечить безопасное и безаварийное газоснабжение наших потребителей. В свою очередь, мы призываем абонентов выполнять элементарные правила безопасности в обращении с бытовым газом. При подозрении на утечку газа и выявлении случаев самовольных манипуляций с газовым оборудованием следует незамедлительно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104», — отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.

Не меньше обеспокоены газовики и тем, что 13 % аварийных заявок связаны с нарушением требований техники безопасности при обращении с газом. К проблемам приводят газовые плиты, работающие за закрытой дверью, возгорание забытой на плите пищи, а также самостоятельные подключение и отключение оборудования.