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В Хабаровском крае мужчина нарубил для своей печки 12 кубометров ясеня

В Хабаровском крае мужчина нарубил для своей печки 12 кубометров ясеня
Деревья ценной породы он перевозил на тракторе в частный дом
полчаса назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Житель посёлка Долми в районе имени Лазо Хабаровского края решил отапливать свой дом древесинной ценных пород. Для этого он срубил в лесу ясеневые деревья, а затем при помощи трактора перевёз их во двор своего частного дома.

Предприимчивого дровосека стражи правопорядка задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории одного из участковых лесничеств района имени Лазо. Ущерб от незаконной рубки ясеня оценили в сумму около четырёх миллионов рублей.

Следственные органы районного отдела МВД России выяснили, что безработный 23-летний житель посёлка Долми успел «добыть» около 12 кубометров ясеневой древесины. Срубленные и очищенные стволы он при помощи трактора перевозил во двор своего частного дома. Фигурант собирался использовать ясень для того, чтобы отапливать своё жильё, — в этом он признался правоохранителям.

«Сотрудники полиции изъяли трактор, принадлежащий подозреваемому, а также древесину, которые помещены на ответственное хранение. По данному факту следственным отделением ОМВД России по району имени Лазо возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция, предусмотренная данной статьёй, составляет лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

 
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