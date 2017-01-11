Деревянная рысь из хабаровского парка "взяла отпуск" на ремонт

Из хабаровского краевого парка имени Муравьёва-Амурского пропали деревянные фигуры. Больше всего жителей города обеспокоило отсутствие на привычном месте рыси. Они написали об этом в социальных сетях,

«На Набережной, возле Утёса исчезла рысь! Пропажу необычной скульптуры, выполненной из дерева, горожане заметили на этой неделе. Работники краеведческого музея им.Гродекова поместили ее на дерево около года назад. Первое время рысь принимали за настоящую, люди даже разыгрывали друг друга, постя фотографию "дикого зверя" в Хабаровске в социальных сетях. Куда делась рысь, неизвестно. Возможно, ее украли, также не исключено, что владельцы фигуры забрали ее на ремонт», — написали администраторы паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В комментариях жители города предположили, что скульптуру рыси украли или сломали. Но в администрации парка рассказали, что деревянные фигуры «отдыхают» на реставрации.

«Скульптуры зашкурят, зачистят, в них заделают трещинки. Фигуры покроют грунтовкой, залакируют, пропитают антикоррозийным веществом — в общем, сделают всё, что обычно делают с деревянными скульптурами, чтобы восстановить их после воздействия окружающей среды», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» режиссёр парка имени Муравьёва-Амурского Наталья Гурская.

Ранее агентство писало, что деревянные животные «поселились» в парке весной 2015 года. Их сделали студенты хабаровского колледжа искусств. По словам Натальи Гурской, скульптуры вернут в парк в конце апреля. Фигуры после реставрации поместят на те же места, где они были раньше.