Сегодня среда, 11 января 2017 года, 16:30
Владивостокцы недовольны новыми лифтами на Сахалинской
Владивостокцы недовольны новыми лифтами на Сахалинской
Нескольких пассажиров не пустили в самолёт из Шахтёрска в Хабаровск
Нескольких пассажиров не пустили в самолёт из Шахтёрска в Хабаровск
Деревянная рысь из хабаровского парка "взяла отпуск" на ремонт
Деревянная рысь из хабаровского парка "взяла отпуск" на ремонт
История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
Регионы:


Популярное
вчера, 17:37
Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
вчера, 16:57
Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 18:38
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
сегодня, 08:50
Почти 30 улиц во Владивостоке останутся без света
вчера, 22:15
В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей
вчера, 16:45
На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
вчера, 18:35
Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
сегодня, 02:18
В Тюмени грабитель с ножом украл у горожанина телефон
сегодня, 09:00
Хабаровчанин тайком продал в Приморье машину своего друга
сегодня, 08:20
В Приморье пришли настоящие январские морозы

Обсуждаемое
вчера, 16:57
16

Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 18:35
6

Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
вчера, 18:38
5

Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
вчера, 16:45
4

На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
вчера, 18:00
4

Владивосток претендует на звание самого узнаваемого города России
сегодня, 14:53
4

История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
сегодня, 11:09
3

Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
сегодня, 12:50
3

Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
сегодня, 13:00
3

В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
вчера, 17:37
2

Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 470



Система Orphus

Деревянная рысь из хабаровского парка "взяла отпуск" на ремонт

Деревянная рысь из хабаровского парка "взяла отпуск" на ремонт
Все фигуры администрация учреждения забрала на реставрацию
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Александр Колбин

Из хабаровского краевого парка имени Муравьёва-Амурского пропали деревянные фигуры. Больше всего жителей города обеспокоило отсутствие на привычном месте рыси. Они написали об этом в социальных сетях,

«На Набережной, возле Утёса исчезла рысь! Пропажу необычной скульптуры, выполненной из дерева, горожане заметили на этой неделе. Работники краеведческого музея им.Гродекова поместили ее на дерево около года назад. Первое время рысь принимали за настоящую, люди даже разыгрывали друг друга, постя фотографию "дикого зверя" в Хабаровске в социальных сетях. Куда делась рысь, неизвестно. Возможно, ее украли, также не исключено, что владельцы фигуры забрали ее на ремонт», — написали администраторы паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В комментариях жители города предположили, что скульптуру рыси украли или сломали. Но в администрации парка рассказали, что деревянные фигуры «отдыхают» на реставрации.

«Скульптуры зашкурят, зачистят, в них заделают трещинки. Фигуры покроют грунтовкой, залакируют, пропитают антикоррозийным веществом — в общем, сделают всё, что обычно делают с деревянными скульптурами, чтобы восстановить их после воздействия окружающей среды», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» режиссёр парка имени Муравьёва-Амурского Наталья Гурская.

Ранее агентство писало, что деревянные животные «поселились» в парке весной 2015 года. Их сделали студенты хабаровского колледжа искусств. По словам Натальи Гурской, скульптуры вернут в парк в конце апреля. Фигуры после реставрации поместят на те же места, где они были раньше.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru