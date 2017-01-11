Хабаровский "СКА-Нефтяник" полностью восстановился ко второму этапу ЧР

Команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» продолжает подготовку к стартовому матчу второго этапа чемпионата России. Сейчас в основной группе хабаровской дружины занимаются все «армейцы», в том числе Александр Ким, Кристоффер Фагерстрём и Василий Грановский, восстановившиеся после травм.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», полузащитник Александр Ким во время домашнего матча с иркутской «Байкал-Энергией» получил травму колена и не смог продолжать игру. Эта же встреча закончилась для легионера «армейцев» Кристоффера Фагерстрёма сотрясением мозга. Дольше всех в лазарете пробыл Василий Грановский. Защитник получил травму ещё 30 ноября 2016 года во время выездного противостояния с «Уральским трубником». По оценкам докторов, восстановившиеся игроки смогут выйти на лёд в ближайшем матче.

Агентство сообщало, что первую игру второго этапа подопечные Михаила Юрьева проведут на своём льду 15 декабря. В этот день «армейцы» сыграют с архангельским «Водником».

Первую часть чемпионата хабаровчане завершили в статусе безоговорочного лидера группы «Восток». Армейцы провели 55 матчей, в которых набрали 20 очков. На следующей стадии «СКА-Нефтянику» придётся бороться за результативные баллы с нуля.