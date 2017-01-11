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Хабаровск и Тынду с 18 января свяжет ещё один регулярный авиарейс

Хабаровск и Тынду с 18 января свяжет ещё один регулярный авиарейс
Билет в один конец будет стоить четыре тысячи рублей
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточную столицу с Тындой свяжет регулярное авиасообщение. Между двумя населёнными пунктами 18 января этого года начнёт выполнять рейсы авиакомпания «Аврора». Как сообщает пресс-служба перевозчика, минимальный тариф в одну сторону с учётом такс и сборов составит четыре тысячи рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что между краевым центром и Тындой 3 октября прошлого года самолёты запустила авиакомпания «Амур». Стоимость билетов составляет 5 640 рублей в одну сторону. До 28 октября воздушные суда летали по понедельникам и пятницам, с 31 октября — по понедельникам и четвергам. Эти рейсы продолжатся по 28 марта 2017 года.

Новый перевозчик на этом направлении не определяет срок прекращения рейсов. «Аврора» также будет выполнять перелёты два раза в неделю — по средам и субботам. Вылет из Хабаровска будет происходить в 9:25 с прибытием в Тынду в 10:35. В обратном направлении самолёт будет отправляться в 11:35 и приземляться в 14:35. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400. Время в полёте составит 2 часа 10 минут. Авиакомпания предусмотрела удобные стыковки трансферной перевозки пассажиров из Хабаровска по маршрутной сети компаний группы «Аэрофлот» в города Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.

 
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