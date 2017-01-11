Хабаровского рецидивиста осудят за дерзкое нападение на собутыльников

Люди сами пустили в дом мужчину, который решил поживиться золотом и деньгами

Краснофлотский районный суд Хабаровска будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, который стал фигурантом уголовного дела о разбое. Жертвой нападавшего стала семейная пара, которая морально и физически пострадала от рук мужчины. Соответствующие материалы вместе с обвинительным заключением полицейские, расследовавшие это преступление, уже передали служителям Фемиды.

Известно, что потерпевшие случайно познакомились с обвиняемым. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», они сами пригласили его к себе домой, где вместе два дня распивали алкоголь. Когда хозяин начал выпроваживать гостя, тот проявил агрессию и потребовал деньги.

«За время, проведённое в его обществе, визитер попросил плату. Получив отказ, злоумышленник избил и связал потерпевшего. После принёс с кухни нож и стал требовать ценные вещи и наличные деньги, имеющиеся в квартире», — уточнили в пресс-службе краевого управления МВД России, отметив, что ущерб от хищения составил около 200 тысяч рублей.

Фигурантом уголовного дела оказался 33-летний хабаровчанин, который недавно освободился из мест лишения свободы. Найти его не составило большого труда: потерпевший запомнил особые приметы обидчика. На фалангах пальцев у налётчика имелись характерные татуировки в виде перстней, которые обычно делают лица, находящиеся в местах лишения свободы. До вынесения приговора обвиняемый будет находится под арестом.