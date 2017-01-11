Под Хабаровском спасатели вернули на дорогу перевернувшийся грузовик

В Хабаровском районе сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России вытащили из кювета перевернувшийся грузовик. Информацию о дорожно-транспортном происшествии дежурный получил в 20 часов 10 января. Сообщалось, что в селе Дружба (оно расположено примерно в 12 километрах от границы дальневосточной столицы — прим. ред) перевернулся на бок грузовик Hino Dutro.





На место происшествия отправился расчёт сил постоянной готовности спасцентра. На ликвидацию последствий ДТП людям потребовалось около часа: трое сотрудников АСЦ МЧС с помощью аварийно-спасательного автомобиля тяжёлого класса КамАЗ-4311, несмотря на сильный мороз и порывистый ветер, сумели поставить перевернувшийся грузовик на колёса и вернуть его на трассу.





Известно, что происшествие обошлось без человеческих травм. К тому же, на фотоснимках, предоставленных информационным подразделением Амурского спасцентра, видно, что и транспортное средство получило лишь незначительные вмятины на кузове.





Спасатели напоминают водителям, что в зимнее время нужно тщательнее готовиться к поездкам на случай возможных происшествий. Так, в частности, они советуют иметь при себе запас продуктов, воды, топлива, тёплых вещей, фонарик, спички и заряженный мобильный телефон. При этом водители должны соблюдать основные правила безопасности при движении: не нарушать ПДД, скоростные ограничения и правильно выбирать дистанцию.