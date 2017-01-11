В Хабаровском крае проекты освоения лесов получат деньги из госбюджета

В Хабаровском крае инвестпроекты двух лесопромышленных предприятий включат в перечень приоритетных. Их заявки утвердил губернатор региона Вячеслав Шпорт. Документы подали ООО «Леспром ДВ», которое планирует создать лесоперерабатывающий комплекс в районе имени Лазо, и компания «Логистик Лес» с проектом строительства деревоперерабатывающего предприятия в посёлке Берёзовый Солнечного района.

«Данный статус позволит инвесторам получить существенную государственную поддержку. Прежде всего, им будут без аукционов предоставлены лесные участки, необходимые для реализации заявленных проектов. А стоимость аренды лесосек будет снижена на 50 % до тех пор, пока новые предприятия в установленный срок не выйдут на стадию окупаемости», — рассказал заместитель председателя комитета лесной промышленности Минприроды края Сергей Трегубов.

Сейчас государственную поддержку получают предприятия «Дальлеспром», «Римбунан Хиджау» и «Азия Лес». По информации ведомства, вопрос о включении новых проектов в список приоритетных уже согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и министерством промышленности и торговли России. Окончательное решение примут до конца января. Реализовать свои проекты компании намерены в 2017-2020 годах.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, ООО «Логистик Лес» инвестирует в своё предприятие 3,43 миллиарда рублей и создаст больше 400 рабочих мест. Руководство планирует ввести в эксплуатацию лесопильное производство в первом квартале 2018 года, запуск ТЭС и сушильных камер первой очереди намечен на 2019 год. В 2020 начнут работу цех по производству пеллет и сушильные камеры второй очереди. Когда проект реализуют, предприятие сможет в год выпускать 380 тысяч кубических метров сухих пиломатериалов, 150 тысяч тонн топливных гранул и 230 тысяч кубометров технологической щепы.

ООО «Леспром ДВ» инвестирует в отрасль 1,3 миллиарда рублей. Работу на лесоперерабатывающем комплексе в районе имени Лазо получат больше 150 человек. К 2020 году там будут производить 61,5 тысячи кубометров пиломатериалов, 10 тысяч тонн пеллет, а также 9,5 тысячи кубометров лущёного шпона и пять тысяч кубометров дров. Первые цеха по выпуску шпона и топливных гранул планируется сдать в эксплуатацию уже в 2017 году.