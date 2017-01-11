В Комсомольске-на-Амуре сантехник обокрал свою клиентку

В Комсомольске-на-Амуре сантехника заподозрили в краже ювелирных украшений из квартиры клиентки. Он делал ремонт в квартире потерпевшей, а когда девушка отвлеклась, присвоил себе чужие драгоценности.

В полицию с заявлением обратилась 22-летняя комсомольчанка. По словам потерпевшей, из её квартиры кто-то похитил золотые украшения — две цепочки, два кулона, два медальона, серьги и два кольца. Ущерб девушка оценила в 43 тысячи рублей. Полицейские установили и задержали 37-летнего подозреваемого. Он работает сантехником и в день кражи делал ремонт в квартире потерпевшей. Когда хозяйка была в другой комнате, злоумышленник проник в спальню и похитил из её шкатулки изделия из драгоценного металла. На допросе он рассказал, что украденное сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь и развлечения.

Мужчина раньше уже отбывал наказания в местах лишения свободы за имущественные преступления. На него завели новое уголовное дело. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, комсомольчанина отправили в изолятор временного содержания.

Похожий случай произошёл в посёлке Мухен. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из квартиры пенсионерки пропали телевизор, пылесос, тюнер и мобильный телефон. Выяснилось, что дом пожилой женщины обчистил её же помощник, который накануне колол ей дрова.