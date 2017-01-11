В Хабаровском крае "управляйка" военного городка загрязнила заповедник

Коммунальная организация, которая обслуживает один из военных городков в пригороде Хабаровска, станет стороной в судебном процессе о возмещении ущерба от сброса неочищенных стоков в приток заповедной реки. Сейчас экологи сотрудничают по этому вопросу с 39-й военной прокуратурой.

«Сбросы осуществляются больше года. Очистные сооружения этого городка вышли из строя, и всё сливается в приток реки, которая идёт в Большехехцирский заповедник. Долго проводились исследования, и в конце 2016 года иск предъявлен юридическому лицу на сумму 12 миллионов рублей… Мы пытаемся предъявлением исков понудить организацию ЖКХ, которая обслуживает городок, восстановить очистку», — приводит РИА «Новости» слова заместителя руководителя федерального учреждения «Заповедное Приамурье» Дмитрия Гранкина.

Он добавил, что в собранных материалах достаточно сведений для возбуждения дела в отношении должностных лиц, однако окончательное решение останется за военной прокуратурой. Известно, что им уже выписывались штрафы, но ситуация не меняется.

По словам Гранкина, всего в прошлом году инспекторы «Заповедного Приамурья» выявили на охраняемых территориях 467 нарушений, что почти вдвое больше, чем в 2015-м. Возбуждены пять уголовных дел. Штрафы в отношении нарушителей составили 1,2 миллиона рублей.