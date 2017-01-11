Хабаровчане отметят Международный день снега семейными эстафетами

Спортивные праздники, посвящённые Международному дню снега, пройдут в Хабаровском крае 15 января. Основные события развернутся в дальневосточной столице на территории спортивного комплекса «Энергия» — на улице Павла Морозова.

День снега отметят в Хабаровске, районе имени Лазо, Комсомольске-на-Амуре и других муниципальных образованиях. В краевом центре с 10:00 все желающие смогут поучаствовать в беге на лыжах. Официальная церемония открытия запланирована на 12:30, после этого пройдут семейная эстафета и специальная полоса препятствий. Предварительная регистрация уже началась, подробности можно узнать по телефону 57-47-11.

«В Хабаровском крае уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта, их популяризации среди населения, особенно среди молодёжи, поэтому наравне с другими 29 субъектами России праздник зимних видов спорта пройдёт в этот день и в нашем регионе», — отметил министр физической культуры и спорта правительства края Николай Чупров.

По информации пресс-службы регионального министерства, традиция проводить в этот день спортивные мероприятия появилась в 40 странах мира. Инициатором в 2012 году стала Международная федерация лыжного спорта.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году краевой День снега прошёл на лыжной базе в села Ильинка. Семьи соревновались в трёх дисциплинах: лыжной эстафете, ведении мяча клюшкой между стойками и метании снежков. Праздник объединили с массовым забегом «Спорт за безопасность», участие в котором приняли сотрудники ГИБДД, автолюбители и поклонники лыжного спорта.