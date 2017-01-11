В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах

В дальневосточной столице перевозчики, которые работают на городских маршрутах общественного транспорта, заявили, что не предпринимали никаких шагов накануне рейда сотрудников мэрии в посёлке Берёзовка. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во вторник, 10 января, на автобусной остановке в этом пригородном районе представители муниципалитета организовали проверку жалоб от местных жителей на нехватку автобусов и невозможность уехать в центр.

Рейд сотрудников управления транспорта превратился в шоу с участием пассажиров, чиновников, коммерсантов и даже одного народного избранника. «Массовка» собралась во многом благодаря призыву в социальных сетях, который появился вечером 9 января — жителей района приглашали явиться в 7 утра на остановку и пообщаться с проверяющими. Однако людей удивил не столько факт внезапного рейда, сколько количество автобусов маршрутов № 7 и № 58, — по мнению жителей Берёзовки, в это утро их было едва ли не вдвое больше, чем обычно.





Сегодня, 11 января, очередную проверку — на этот раз в районе «Авиагородка» — организовал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый. Компанию чиновнику вновь составили предприниматели, а также руководитель ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков города Хабаровска» Валентин Шадуя. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» общественник заявил, что мнение о готовности коммерсантов к рейду и выпуске дополнительных машин на маршруты ошибочно.

«Всегда находятся недовольные и жалобщики. Но всё, что происходит на самом деле, мы можем увидеть своими глазами. Даже сегодня, после того как мы привезли новые автобусы с комфортабельным салоном, находятся пассажиры, которые ездят в них и жалуются: кому-то сидения кажутся слишком мягкими, кому-то пол слишком чистым. Так было всегда, — прокомментировал Валентин Шадуя. — Что касается историй и фотографий о давке и битве за автобусы, я такого не видел. Но, если это и было, то это, скорее, стечение обстоятельств, а не постоянный фактор. Все перевозчики работают строго по плану, у нас нет таких намерений — не выпускать автобусы или выпускать частично. Когда машина стоит в гараже, она «ест» больше ресурсов, чем в том случае, если она ходит по маршруту. А нам невыгодно снимать автобусы, потому что нужно деньги зарабатывать, это наш хлеб».





На остановке «Авиагородок» представители управления транспорта хабаровской мэрии отследили ситуацию с общественным транспортом в утренние часы — с 7:00 до 8:00. В это время там собирались в ожидании автобусов максимум 10-12 человек. Большинство местных жителей уезжали с остановки на троллейбусе № 1, остальные — на автобусах № 18 и № 80.





«У нас здесь ходит четыре маршрута общим числом больше, чем в 60 транспортных единиц. Троллейбусов на маршруте № 1 запланировано 24, автобус № 18, который идёт в Южный, — 6 машин, № 35 — 20 машин до остановки «39-й магазин» и № 80, который идёт до Речного вокзала, — 16 машин. Где-то бывают поломки и аварии, поэтому машин может быть 62, а может 60. Интервал движения по троллейбусам 4-5 минут, по автобусу № 18 — около 20 минут. И так каждый день, это запланированное количество машин у перевозчиков, которые должны зарабатывать деньги», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления транспорта администрации дальневосточной столицы Сергей Суковатый.

Несмотря на оптимистичную картину маршрутной карты и кажущееся отсутствие проблемы с общественным транспортом в этом районе, некоторые местные жители по-прежнему отмечают ряд неудобств. Так, пассажиры сообщают о том, что троллейбусы не всегда ходят с заявленным минимальным интервалом. Кроме того, экологичный транспорт имеет свойство ломаться, создавая проблемы на всей линии маршрута.





«Вчера я вышла на работу раньше обычного. Ждала троллейбус 15 минут, примерно в 7:15 уехала с остановки «Пилот». А вот позже на Карла Маркса ситуация стала хуже. Если бы я вышла на работу, как обычно, то уехать было бы сложно. По утрам идёт троллейбусный маршрут № 4, абсолютно пустой, а 1 — только в 6:55 и в 7:15-7:20, так было в предпраздничную неделю и сейчас. А сегодня (через несколько часов после утреннего рейда — прим. ред.) поехала на почту — пробка. Из-за отключения электроэнергии на линии троллейбусы стоят друг за другом», — рассказала горожанка Диана Овчаренко.

Кроме этого, жители района отмечают нехватку маршрута № 60, который упразднили в конце июня минувшего года. Люди считают, что он был удобным, так как шёл «по прямой», а из-за того, что на линии работали только микроавтобусы, — ещё и быстрым.

«Сейчас я либо по расписанию жду 18-й автобус, либо еду на маршрутке № 80 до центра и пересаживаюсь, где мне нужно. Но так сложнее: из-за того, что это «микрик», он почти всё время набит битком, приходится или ехать стоя. Или ждать относительно свободный. Когда был 60-й, гораздо удобнее было добираться в центр из «Авиагородка», — поделилась жительница района Дарья Кочеткова.





Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», вокруг ситуации с отменой сразу пяти автобусных маршрутов — №№ 60, 72, 79, 86 и 87 — за полгода всплыло множество обсуждений и споров. На одном из них, по мнению Сергея Суковатого, решил пропиариться депутат по избирательному округу № 30, куда территориально входит и Берёзовка, Максим Иванов. Народный избранник накануне, 10 января, заявил, что люди в первую очередь хотят вернуть маршрут № 79. Однако начальник управления транспорта назвал поведение депутата частью рекламной кампании в преддверии выборов в Хабаровскую городскую думу.

«У него выборы на носу, ему нужно как-то пиариться перед избирателями. На маршруте № 79 работали две маленьких машины, разве они делали погоду? Нет. Опять же, вот № 58 проходит из Берёзовки. Просто человек в погоне за дешёвой славой решил собрать народ, создать ажиотаж, чтобы обеспечить себе голоса людей на выборах», — озвучил он.





Агентство также сообщало, что коллапс, возникший в связи с отменой маршрутов, привлёк внимание властей Хабаровского края. Глава региона Вячеслав Шпорт поручил мэру дальневосточной столицы проверить, насколько были необходимы корректировки маршрутной сети города.

«Губернатор Хабаровского края услышал по «Авторадио» о толпах людей, которые не могут уехать из Берёзовки, поручил краевому Минтрансу проверить. Те обратились к нам. Поэтому мы и проводим эти рейды, разбираемся, выясняем, в чём дело. Собираем информацию и будем принимать какое-то решение, может быть — добавим машины на маршруты», — сообщил Сергей Суковатый.