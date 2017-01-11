В Хабаровском крае в новогодние каникулы стало меньше пьяных водителей

В Хабаровском крае с 1 по 8 января этого года произошло 38 аварий, из них только два — по вине нетрезвых водителей. В прошлом году на трассах инспекторы зарегистрировали три таких ДТП, но погибших не было, в отличие от нынешних показателей.

«В этом году на новогодних каникулах зарегистрировали всего 38 ДТП, в них четыре человека погибли, 56 получили ранения. В 2016 году аварий было меньше — 34. Но количество происшествий с нетрезвыми водителями, наоборот, уменьшилось в сравнении с прошлым годом. В 2016 году таких ДТП насчитывалось три, в них пострадали пять человек. В этом году — два случая, один человек погиб, один получил ранения», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевой ГИБДД Вячеслав Бондарев.

Значительная доля аварий приходится на дальневосточную столицу. Как отметил старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов, в прошлом году было немного больше ДТП с участием пьяных водителей.

«Всего за новогодние праздники в Хабаровске произошло 22 ДТП, два человека погибли, 29 пострадали. Инспекторы обнаружили 85 нетрезвых водителей. В прошлом году их было чуть больше», — сообщил Александр Баранов.

В соседнем Приморье за новогодние каникулы произошло больше аварий с пострадавшими. Как писало РИА «Восток-Медиа», с 1 по 8 января в регионе произошло 46 таких ДТП. В них погибли 4 человека, а 60 получили травмы различной степени тяжести. Одним из самых резонансных ДТП нового года стало происшествие в посёлке Пластун, случившееся 1 января: 19-летний водитель автомашины «Хонда-Одиссей» не справился с управлением и врезался в забор. В результате аварии погиб один из пассажиров — 14-летний школьник.