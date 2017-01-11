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Предприимчивому хабаровчанину дали кредит по поддельному паспорту

Предприимчивому хабаровчанину дали кредит по поддельному паспорту
Работники банка не заметили подвоха
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице полицейские по подозрению в мошенничестве задержали местного жителя. Он получил кредит в банке по поддельному паспорту. Подвох сотрудники заметили слишком поздно, когда злоумышленник уже потратил выданную ему сумму.

В один из хабаровских отделов полиции обратился представитель банка и рассказал, что 29-летний мужчина под видом клиента обратился в кредитное учреждение, чтобы оформить потребительский кредит на личные нужды. Злоумышленник предоставил все нужные для займа документы и получил положительное решение, после чего обналичил 50 тысяч рублей. Во время повторной проверки документов клиентской базы работники службы безопасности банка выявили поддельный документ, удостоверяющий личность, который накануне предъявил подозреваемый.

Фигуранта задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, все деньги мужчина потратил на развлечения. Раньше его не привлекали к уголовной ответственности, поэтому отпустили под подписку о невыезде.

В краевом центре уже происходили подобные случаи. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», местный житель нашёл чужой паспорт и вклеил туда своё фото. По поддельному документу он получил в одном из салонов сотовой связи кредит на сумму 20 тысяч рублей, а в другом оформил покупку в кредит мобильного телефона стоимостью в 29 578 рублей. За мошенничество его отправили в колонию-поселение.

 
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