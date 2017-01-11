Городские ёлки Комсомольска скормят верблюдам и ламам

Новогодние ёлки, установленные на городских площадях и улицах Комсомольска-на-Амуре, увезут в зооцентр «Питон». В качестве витаминной подкормки хвою отдадут верблюдам, ламам, лосям и птицам.

«Каждый год, когда в городе начинают убирать новогодние ёлки, мы выезжаем и забираем деревья. Мы используем веточки в качестве подкормки и декораций в вольерах копытных и птиц. Благодаря этому какое-то время в зооцентре ещё царит праздничная атмосфера», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» менеджер зоосада Елена Калугина.

На корм животным идут только ветки, причём работники зоосада выбирают самые пушистые и зелёные части. В этом году в «Питоне» планируют собрать два грузовика хвои. А вот ёлки и пихты, которые стояли в новогодние праздники в квартирах комсомольчан, для подкормки не подойдут — деревья долго пробыли в тепле, пожелтели и осыпались.

«Городские ёлки в хорошем состоянии, поскольку стояли на морозе. Это взаимовыгодное сотрудничество — деревья не приходится выкидывать, и животные получают витамины», — отметила Елена Калугина.

Новогодних зелёных красавиц с улиц Комсомольска начнут убирать после Старого Нового года — 14 января. Хвойной подкормки обитателям зооцентра хватит до весны.