Хабаровских трамвайных зацеперов пока никак нельзя наказать

В дальневосточной столице горожане снова заметили зацеперов. Видео с двумя детьми, которые решили проехать «зайцем» опасным для жизни и здоровья способом, появилось в социальных сетях. По данным аккаунта dtp_khv в Instagram, нарушителей заметили в Индустриальном районе Хабаровска, недалеко от улицы Монтажной.

Видео опубликовано ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Янв 9 2017 в 6:47 PST

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор городского трамвайно-троллейбусного управления Николай Илющенко. Он заверил, что поднимет этот вопрос на сегодняшнем аппаратном совещании, но объяснил, что бороться с зацеперами ни он, ни его сотрудники не смогут в полной мере, пока есть равнодушные пассажиры.

«Подозреваю, что водитель даже не видел этих зацеперов. И пассажиры ему не подсказывают, а вместо этого снимают на видео. А ведь могли бы сказать водителю или кондуктору, чтобы остановили трамвай, это ведь опасно для детей, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Николай Илющенко. — Сегодня у меня будет аппаратное совещание, где я, конечно, обращу на это внимание. Но с этим нужно бороться по-другому. Нужно, чтобы пассажиры, если видят зацепера, звали водителя, чтобы тот остановил трамвай. Нужно общественную работу проводить, чтобы такого не было».

Никакого административного наказания для трамвайных зацеперов не предусмотрено. Ранее агентство писало, что в Госдуме предложили штрафовать любителей цепляться к поездам на несколько тысяч рублей или отправлять под арест на срок до пяти суток, а для тех, кого заметили за такой «проезд» неоднократно, назначить ещё большее наказание. В отношении же тех, кто решил прокатиться бесплатно, зацепившись за трамвай, в Хабаровске пока проводятся только воспитательные беседы.

«К сожалению, нет для таких нарушителей административного наказания. Но инспекторы при дорожном надзоре действительно нередко выявляют такие факты. Если они видят зацеперов, то останавливают транспортное средство, снимают нарушителей и отвозят в отделение полиции, проводят с ними воспитательную беседу. Оттуда нарушителей забирают родители. Слава Богу, пока печальных исходов в нашем городе не было», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела ГИБДД городского управления МВД России Александр Баранов.