Изменение маршрута автобуса № 89 стало неожиданностью для хабаровчан

В Хабаровске изменилась схема движения автобусов на маршруте № 89. Однако для горожан это стало полной неожиданностью, несмотря на то, что такие планы управление транспорта администрации краевой столицы озвучивало ещё осенью прошлого года. Как писало в конце ноября РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 89-й маршрут связывает самую южную часть города от остановки «Химфармзавод» с железнодорожным и автовокзалами, расположенными в относительном центре столицы региона. Правда, если раньше он проходил по улицам Волочаевской, Муравьева-Амурского, Льва Толстого и далее по Амурскому бульвару, то теперь сворачивает с Краснореченской улицы на недавно сданную в эксплуатацию улицу Лейтенанта Орлова. К таким переменам в первый день работы обновлённого маршрута, 10 января, люди оказались не готовы.

«Еду из Южного, мне было нужно выйти на Госбанке, там был карман, где высаживали. На чем еще можно уехать с Химфарма до той же площади Ленина? Трамвай? Я вас умоляю, холодно, и у кого полтора часа лишние? Ой, сейчас выхожу, буду пересаживаться!» — поделилась с представителями паблика «Типичный Хабаровск», которые решили проехать по новому маршруту, пассажирка Мария Симонцева (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Люди оказались мало осведомлены о нововведениях. При этом, кроме сообщений в СМИ и на автобусных остановках, расположенных на улице Лейтенанта Орлова, на сайте администрации города сотрудники управления транспорта тоже разместили новое расписание. Тем не менее, на новом участке водители пока отмечают низкий пассажиропоток. Если он увеличится, на маршруте должно стать больше автобусов.

В результате неожиданные перемены в движении 89-го автобуса кого-то подвели по дороге на работу, а кто-то, напротив, остался доволен: маршрут до конечной точки стал короче на пять километров, и время в пути сократилось.

«Нам уже поступили отзывы от хабаровчан, которые ежедневно пользуются этим маршрутом. Люди благодарят за то, что мы добавили в него новый участок», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации краевой столицы Сергей Суковатый.

Также в этом году на линию выйдет автобус № 70. Городские власти сохранили в силе планы запустить его в начале февраля. На улицы города выпустят четыре автобуса малой вместимости. Они будут следовать от улицы Подгаева в Волочаевском Городке по Лейтенанта Орлова, затем по Ленина и Ленинградской. После этого маршрут повернёт на Карла Маркса и пойдёт в сторону улиц Большой и Степной до автовокзала.