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Машины в Хабаровском крае загораются от холода

Машины в Хабаровском крае загораются от холода
Прогревочные устройства не выдерживают и вспыхивают вместе с автомобилями
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео: dtp_khv

Морозы, пришедшие в Хабаровский край на смену праздничной оттепели, заставили автолюбителей чаще пользоваться прогревочными устройствами. Но не все из них выдерживают сильные нагрузки — зачастую они загораются вместе с машинами.

Так, в ночь на 10 декабря в районе базы КАФ на парковке загорелся Isuzu Bighorn. Видео с места происшествия появилось в аккаунте dtp_khv в социальной сети Instagram. По предварительным данным, это произошло во время прогрева автомобиля. Пламя перекинулось на другие машины. Приехавшие на место пожарные не смогли спасти все транспортные средства. Владельцы автомобилей не знают, с кого взыскивать материальный ущерб.

Другой внедорожник вспыхнул на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино. Тушить машину с помощью огнетушителя было бесполезно — огонь быстро охватил автомобиль. По словам очевидцев, пламя погасили приехавшие на место происшествия пожарные. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о загоревшемся на улице Большой микроавтобусе. Пожарным удалось максимально быстро справиться с огнём. Хозяин автотранспорта прибыл на место происшествия уже после того, как пожар потушили. А в начале декабря 2016 года недалеко от дальневосточной столицы, на 16-м километре трассы Хабаровск — Находка, синим пламенем загорелся большегрузный автомобиль. Огонь охватил кабину водителя, а позже — всё транспортное средство.

 
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