Сергей Суковатый: коллапс в Берёзовке — пиар-ход местного депутата

Ситуацию с общественным транспортом в посёлке Берёзовка, который территориально относится к Хабаровску, начальник управления транспорта администрации краевого центра назвал «раскрученной» за счёт народного избранника Максима Иванова. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу № 30, как считает Сергей Суковатый, намеренно нагнетает обстановку и идёт на конфликт с муниципалитетом, чтобы обеспечить себе победу на предстоящих выборах.

Накануне РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на автобусной остановке в посёлке Берёзовка состоялся проверочный рейд представителей городского управления транспорта. Поводом для внепланового выезда чиновников на «место происшествия» стали многочисленные жалобы местных жителей на давку в общественном транспорте и невозможность добраться в Центральный район Хабаровска вовремя. Однако проверка 10 января обернулась спектаклем, участниками которого стали перевозчики, пассажиры и сотрудники администрации города.

Предупреждение о рейде и призыв местным жителям собраться на остановке в 7 часов утра появился вечером 9 января в социальных сетях. Ещё одним персонажем шоу о транспортном коллапсе выступил депутат по избирательному округу № 30, в границы которого входит Берёзовка, Максим Иванов. Именно его Сергей Суковатый считает ответственным за негативные отклики хабаровчан.

«Проблема в том, что весь этот резонанс создаёт один человек. Если бы не вопросы от вас, я бы никогда и не поехал в Берёзовку смотреть эту ситуацию, потому что нам по ней никто не звонил. Тут же подбежал депутат Иванов со своим предложением: «А давайте оставим 79-й!». У него выборы на носу, ему нужно как-то пиариться перед избирателями. На маршруте № 79 работали две маленьких машины, разве они делали погоду? Нет. Опять же, вот № 58 проходит из Берёзовки. Просто человек в погоне за дешёвой славой решил собрать народ, создать ажиотаж, чтобы обеспечить себе голоса людей на выборах», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта городской администрации.

Агентство сообщало, что в первый рабочий день нового года, 9 января, людям пришлось в буквальном смысле брать автобусы штурмом. Но уже на следующий день пассажиры из Берёзовки отметили, что рядом с остановкой собралось как никогда много автобусов всех нужных маршрутов. При этом ещё накануне их было раза в два меньше. Перевозчики, в свою очередь, заверяли, что этого быть не может — транспорт движется по одному и тому же расписанию, а изменения касались только нескольких дней новогодних праздников. Горожане связывают ситуацию с тем, что коммерсанты просто испугались общественного резонанса и подготовились к рейду.

На сегодняшний день Берёзовку с Центральным районом Хабаровска связывают два автобусных маршрута: № 7 следует из посёлка до железнодорожного вокзала и обратно, а № 58 идёт до площади имени Ленина — в самый центр города. Именно последний маршрут пользуется наибольшей популярностью, но из-за малой вместимости автобусы не могут увезти сразу всех. Ехать на вместительных DAEWOO до железнодорожного вокзала, который расположен на границе Центрального и Железнодорожного районов, не все хотят.