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Житель Хабаровского края принял друга за кабана и застрелил его

Житель Хабаровского края принял друга за кабана и застрелил его
За 20 лет охоты такое с ним произошло впервые
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае местного жителя подозревают в смертельном ранении человека. Друзья вместе охотились, и мужчина ошибочно принял приятеля за кабана. Теперь за причинение смерти по неосторожности фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другом 26 декабря 2016 года вышли охотиться на кабана в районе станции Джелюмкен Амурского района. У мужчин была лицензия на отстрел зверя. Друзья разделились: подозреваемый пошёл по кабаньей тропе, а его друг — параллельно ей. Когда первый дошёл до лежбища зверя, то услышал сбоку треск, обернулся и увидел примерно в 30 метрах от себя в кустах тёмный силуэт. Он принял его за кабана и выстрелил в его направлении из карабина. Пуля попала другу в грудь. От ранения 43-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый дал признательные показания, раскаялся. Он рассказал, что с погибшим они дружили семьями. Фигурант больше 20 лет занимается охотой, но с ним впервые произошло такое ЧП. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, оба друга никогда не привлекались к уголовной ответственности.

Похожий случай произошёл в прошлом году в Приморье. Как писало РИА «Восток-Медиа», в Шкотовском районе мужчина во время охоты застрелил своего родственника. По версии следствия, 53-летний член семьи погибшего случайно нажал на курок во время движения автомобиля и произвёл выстрел в партнёра по охоте.

 
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