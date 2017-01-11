Хабаровск не собираются "очищать" от бездомных собак

Очередной конкурс на отлов бездомных собак в краевой столице может вновь не состояться — желающих заниматься этой деятельностью в Хабаровске нет. Мэрия долго делала главную ставку на директора специализированного автохозяйства Олега Вонти, но предприниматель решил сойти с дистанции.

Одной из причин стали регулярные нападения на главу спецорганизации и его сотрудников. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по словам предпринимателя, утром 18 октября на территорию пункта временного содержания бродячих псов ворвались десять человек в балаклавах и медицинских масках и начали избивать его сотрудников, а после выпустили из клеток всех собак. Активисты заявили, что помогали владельцам псов забрать их питомцев. Опасаясь за своих сотрудников, Вонти отказался выполнять работу. Тогда в ситуацию вмешался депутат хабаровской Гордумы Андрей Никонов. Он отправил депутатский запрос в городскую прокуратуру и обратился к представителям МВД с вопросом о бездействии правоохранителей. Позже суд оштрафовал одного из участников конфликта на пять тысяч рублей. Однако, по словам Вонти, недавно ему пришли документы, в которых указано, что в возбуждении уголовных дел ведомству отказали. После вмешательства депутатов прокуратура направила материалы на доследование.

После отказа Олега Вонти муниципалитет в декабре 2016 года объявил конкурс на отлов безнадзорных животных, но тогда желающих принять в нём участие не нашлось. В январе администрация проведёт новый конкурс, но чиновники сомневаются, что декабрьская ситуация не повторится вновь.

«Предприниматели не спешат браться за это дело. Основная причина — низкая стоимость работ. В текущем году за оказание услуг по отлову и содержанию 1 562 безнадзорных собак мы можем выплатить всего 2 миллиона 835 тысяч рублей, выделенных в рамках краевой субвенции. А ещё два года назад её размер составлял более пяти миллионов рублей», — объяснил и. о. первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Александр Андрюшин.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в рамках контракта специализированная организация должна отловить безнадзорное животное, обеспечить ему 12-дневное содержание с двухразовым кормлением в течение дня, провести эвтаназию, если собака неизлечимо больна или ведёт себя агрессивно. Отлов бездомных зверей в краевой столице начнётся не раньше февраля — после подписания контракта с победителем конкурса, если он вообще состоится.