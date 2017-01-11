Хабаровчанин тайком продал в Приморье машину своего друга

В дальневосточной столице сотрудники полиции раскрыли мошенничество при продаже иномарки. Местный житель решил нажиться за счёт своего друга: он предложил посодействовать в продаже немецкого автомобиля, а потом долгое время лгал, что не может найти покупателя. Тем временем мужчина переправил машину в соседний регион и обменял на другое транспортное средство.

Причастность хабаровчанина к преступлению выявили сотрудники городского управления МВД России. Поводом для расследования послужило обращение потерпевшего в отдел полиции № 6 по Хабаровску. Заявитель рассказал, что попросил приятеля помочь ему с продажей немецкого автомобиля стоимостью 500 тысяч рублей. Мужчины знали друг друга давно, поэтому потерпевший, передав машину, не стал требовать взамен расписок или иных документов.

Впоследствии знакомый стал избегать общения, а при встречах говорил, что модель иномарки очень редкая, поэтому найти покупателя на неё сложно. Когда хабаровчанин решил заняться продажей самостоятельно и потребовал вернуть машину, злоумышленник перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники полиции. Ранее 56-летний хабаровчанин к уголовной ответственности не привлекался.

«Следственными органами УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи правопорядка установили, что иномарку фигурант успел перегнать в Приморье — в Уссурийске мужчина обменял «немца» на другой автомобиль. Договор купли-продажи злоумышленник не оформлял. Сейчас оперативники разыскивают машину. На время следствия предприимчивого хабаровчанина отпустили под подписку о невыезде. Также правоохранители выясняют, был ли причастен житель дальневосточной столицы к аналогичным преступлениям.