У хабаровчан есть ещё один повод поблагодарить друг друга

Один из самых «вежливых» неформальных праздников в году жители Хабаровска и региона отметят в числе первых. Сегодня, 11 января, многие страны мира празднуют Международный день «спасибо».

Считается, что русское слово «спасибо» появилось в XVI веке — оно произошло от часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Корни английского аналога — thank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что «спасибо», произнесённое практически на всех языках мира, имеет очень важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы до сих пор не говорят «спасибо». Они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.







Слова благодарности обладают в некотором роде и магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесённое даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.