В среду в Хабаровске усилился ветер

Сегодня, 11 января, в дальневосточной столице ещё больше похолодало. В утренние часы столбик термометра показывает -28…-26 градусов ниже нуля. После обеда воздух незначительно прогреется — до показателей -23…-21 градус по Цельсию.





Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без существенных осадков. Однако в Хабаровске усилился ветер. Воздушные массы движутся с юго-запада со скоростью 12-17 метров в секунду.









Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на территории края в ближайшие два дня ожидается заметное ухудшение погоды. На севере региона — в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Николаевском и имени Полины Осипенко районах — пройдёт снег, местами очень сильный. На некоторых территориях будет метель, а 12 января порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду.