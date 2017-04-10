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Хабаровчан призывают поделиться пасхальной помощью

Хабаровчан призывают поделиться пасхальной помощью
В городе началась благотворительная акция для детей из малоимущих семей
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице стартовала благотворительная акция «Пасхальная радость для всех». В преддверии одного из главных православных праздников неравнодушные горожане смогут передать небольшие подарки для детей из малоимущих семей. Первые презенты им вручат уже 17 апреля.

Приносить пасхальные подарки можно до 18 апреля в социальный отдел Хабаровской епархии на улице Воронежской, 49 а. Угощения организаторы акции передадут детям из семей, подопечных гуманитарного склада при Елизаветинском храме.

«Сейчас у храма больше 60 подопечных семей. Принести в подарок детям можно детские книги, игрушки, сладости, наборы для творчества, чтобы можно было приложить их к куличу и вручить ребёнку», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник руководителя социального отдела Хабаровской епархии Ирина Батурина.

Крашеных яиц и куличей организаторы просят приносить поменьше и только накануне праздника, поскольку нет большого холодильника для хранения таких подарков. 

Это не единственная благотворительная акция, которую в краевой столице проводят в преддверии Пасхи. Агентство сообщало, что 16 апреля нуждающимся раздадут праздничные пироги. Мучные изделия, изготовленные в пекарнях и на простых кухнях горожан, передадут подопечным дома-интерната для престарелых, центра помощи бездомным «Надежда», богадельни и центра помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 
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