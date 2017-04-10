Волонтёры из Подмосковья помогут провести чемпионат мира в Хабаровске

В краевой столице проходит набор волонтёров для работы на чемпионате мира по бенди в 2018 году. Помогать в проведении соревнований готовы уже больше 200 человек, в том числе жители Хабаровского и Приморского краёв, а также Казани, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Приём заявок завершится 1 мая.

«На сегодняшний день более 50 процентов кандидатов в волонтёры — студенты, остальное количество равномерно распределено между работающим населением и школьниками. В этот раз помощники в возрасте 16-17 лет смогут работать только с разрешения родителей. Мы будем набирать 250-260 человек. Не хотим отбирать слишком много людей, чтобы потом многим не отказывать», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор волонтёров чемпионата мира по бенди 2018 года Татьяна Мандрыкина.

В мае у добровольцев пройдёт первая информационная встреча, в рамках которой организаторы презентуют функционал их работы и план обучения, а также познакомят с представителями дирекции чемпионата. Обучение начнётся в сентябре и завершится в декабре этого года. После этого кандидатов ждут отбор и экзамены.

«Летом мы будем обучать координаторов-волонтёров и иногородних кандидатов. По сравнению с прошлым чемпионатом мира изменятся направления работы: мы объединили работу офиса и отдела логистики, отдельно выделили волонтёров спортивной части, осталась работа в арене, с командами и event», — отметила Татьяна Мандрыкина.

Агентство писало, что чемпионат мира по бенди в дальневосточной столице пройдёт с 29 января по 4 февраля. Состязаться в Хабаровске будут только команды группы А. Специалисты занимаются разработкой брендбука, официального сайта и логотипа турнира. Флаг международных соревнований уже хранится в арене «Ерофей». Из Швеции его доставил заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов.