В Хабаровском крае лучшим чтецом признали школьницу из Комсомольска

В Хабаровском крае завершился финальный этап отбора чтецов на всероссийский конкурс «Живая классика». Победительницей стала юная комсомольчанка, которая поедет представлять Хабаровский край в Крым. Финал состязания пройдёт на территории детского лагеря «Артек».

«Это был краевой конкурс, и по его итогам первое место заняла школьница из Комсомольска-на-Амуре, второе — из Хабаровска, а третье место занял ученик из Верхнебуреинского района. Победительница поедет на всероссийский этап конкурса «Живая классика». Путёвку и дорогу оплачивает полностью министерство. Второму и третьему месту мы предлагаем бесплатную путёвку на эту смену, но с учётом оплаты расходов на дорогу. Может быть, родители оплатят, может, школа, а может, управление образования», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления дополнительного образования и воспитания краевого Минобрнауки Ирина Ивлева.

Конкурс проходит уже в шестой раз, участие в нём ежегодно принимают учащиеся с шестого по десятый класс. Главное условие — декламация отрывков прозаических и поэтических произведений, которые не входят в школьную программу. Специально для того, чтобы объективно оценить этот критерий, в экспертную комиссию в этом году пригласили преподавателя литературы хабаровской гимназии № 4. Однако не имеет значения, какого автора выберет конкурсант — отечественного или зарубежного.

Краевой тур состоит из трёх этапов. Первый проходит на уровне образовательных учреждений: школьники соревнуются в чтении произведений. На втором этапе лучшие борются в пределах муниципального района. Затем дети выходят на региональный уровень и уже на краевой сцене «сражаются» за поездку на финал соревнования. Для погружения в образ школьники могут использовать костюмы, музыкальное сопровождение и реквизит. Под полным запретом любые технические средства, облегчающие чтение текста: конкурсант должен наизусть помнить выбранный отрывок произведения. Детям могут помочь педагоги или родители, однако злоупотреблять этим жюри не позволит. Длительность выступления не должна превышать пяти минут.