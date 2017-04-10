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Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах

Картина дня в Хабаровском крае: "МЫ ПОМНИМ!" о пилоне и спекулянтах
Самые значимые новости понедельника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
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Общество | Хабаровский край
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Фото: sports.ru; pixabay.com; РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская; oboi-dlja-stola.ru

Наглость — наше всё: в Хабаровске обитателям старого барака не хватает трёх квартир, которые им предлагают в будущем ЖК «Культура». Горожане боятся, что их старый дом сползёт в строительный котлован, но съехать оттуда соглашаются только в обмен на квадратные метры и деньги. История весьма напоминает споры мэрии дальневосточной столицы и собственников бараков на месте современной улицы Лейтенанта Орлова.


 

Ещё немного о жилищном вопросе: квартиру, где живёт девочка-инвалид, «добрые» соседи залили кипятком, а теперь заявляют, что ни за что не отвечают. Вину с себя снимают и сотрудники ЖЭУ с невероятно прямыми руками, которые «качественно» подключили новые трубы. От разбирательств открещивается и управляющая компания. А денег на решение конфликта в суде, как и на ремонт, у семьи нет: заработка едва хватает на уход за больной, прикованной к постели.


 

Новости спорта: хабаровский «Амур» ждёт ещё одного легионера из Чехии. Форма «тигров», как ожидается, будет впору Мареку Квапилу — в прошлом двукратному обладателю Кубка Гагарина. В составе «Амура» уже играют два его соотечественника — Томаш Зогорна и Ян Коларж. Не исключено, что в скором будущем болельщики хабаровских хоккеистов начнут коллекционировать постеры с «чешской тройкой». Тем временем поклонники «СКА-Нефтяника» вновь выбирают лучшего игрока команды, комсомольские гимнастки отличились на первенстве России, а гость из Приморья обыграл бильярдистов краевого центра.


 

Вспоминаем прошлогодний скандал: в Хабаровске вновь пройдёт чемпионат по спорту и танцу на пилоне. Правда, его решено сделать не городским, а дальневосточным. А для того, чтобы не провоцировать очередную волну возмущений, выступления детей передвинули на утреннее время.


 

Немного патриотизма: к 9 мая в городе готовят масштабное танцевальное выступление — «Майский вальс». Первая репетиция – уже сегодня, ожидается, что к акции присоединятся более 150 человек. Финальный прогон запланировали на 6 мая, а участниц попросят соблюдать дресс-код: платья и юбки ниже колена, косы или уложенные волосы. Юношам разрешили ограничиться белой рубашкой и чёрными брюками. А вот флешмоба «МЫ ПОМНИМ!», который нашумел в прошлом году тем, что прошёл как попало, в этом году не будет: организаторы заявили, что не успевают его качественно подготовить. И слава Богу: меньше позора.


 

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