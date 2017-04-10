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Хабаровчане недовольны уровнем культуры общения в городском транспорте

Хабаровчане недовольны уровнем культуры общения в городском транспорте
Чтобы исправить ситуацию, инициативные студентки разработали целый комплекс мер
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жительницы дальневосточной столицы намерены повысить уровень культуры в общественном транспорте города. Две студентки местного вуза разработали проект, при помощи которого хотят добиться, чтобы в автобусах и трамваях пассажиры уступали места пожилым и инвалидам, меньше конфликтовали и с пониманием относились друг к другу.

По мнению авторов проекта, прививать любовь к культуре необходимо с детства. Поэтому одной из мер воздействия на горожан, которые девушки прописали в своём проекте, стало размещение материалов на эту тематику в детской литератуе.

«Мы предусмотрели печать стихотворений на тему культурного поведения в общественном транспорте в развивающих книжках для детей. Взрослого человека сложнее переучить, надо в ребятах воспитывать эти правила. Также мы запланировали трансляцию видеороликов на экранах в салонах общественного транспорта на эту тему, два из них уже готовы», — объяснила одна из авторов идеи Алёна Мезис.

Вместе с коллегой Элиной Давыденко девушка подала заявку на региональный этап конкурса PR-проектов «Хрустальный апельсин». В работе студентки предусмотрели различные меры побуждения людей к уважительному отношению друг к другу в общественном транспорте. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», приём заявок на состязание уже завершён, теперь труды студентов изучает экспертная группа.

«Люди не уступают места маломобильным группам населения, в том числе инвалидам, пожилым людям. А ещё не уступают девушкам, на этом мы тоже заострили внимание. Люди толкаются, водители возят пассажиров неаккуратно, могут случиться травмы. Мы смотрели в разных источниках информацию о травмах в общественном транспорте, и это нередко происходит из-за водителей и из-за самих пассажиров. Кроме того, некультурно ведут себя кондукторы — с ними, как нам кажется, должны проводить работу на предприятиях», — рассказала Алёна Мезис.

Ранее агентство сообщало о некультурном поведении населения в общественном транспорте. Так, в краевом центре маму и восьмимесячного ребёнка не пустили в автобус маршрута № 35. По словам девушки, дверь захлопнулась перед её лицом, когда коляска была уже у неё в руках. После того как эту историю рассказали в СМИ, пассажирке устроили очную ставку с кондукторами автобусов, работающих на 35-м маршруте. Тогда девушка никого из пришедших работников не узнала. Представители управления транспорта администрации Хабаровска и перевозчики принесли ей извинения и подарили ребёнку упаковку подгузников.

 
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