В двух районах Хабаровского края усилили меры пожарной безопасности

На территории Хабаровского края с сегодняшнего дня, 10 апреля, действует особый противопожарный режим. Его ввели в Вяземском районе, а также в Вознесенском сельском поселении Амурского района. Там усилили меры безопасности, чтобы вовремя предотвратить крупные очаги возгорания.

Объявить такой режим решают главы муниципальных образований с учётом складывающейся обстановки. В частности, там начал действовать запрет на посещение людьми лесов, специалисты усиленно патрулируют массивы и прилегающую местность, выставили дополнительные посты, создали защитные барьеры для населённых пунктов. Кроме того, власти и спасатели предусмотрели дополнительные возможности по привлечению сил и средств организаций, предприятий и населения для тушения пожаров.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, за нарушение правил местным жителям придётся заплатить штраф до полутора тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч, юридическим — до 200 тысяч. Если на территории введён особый противопожарный режим, то сумма взыскания вырастает в два раза и больше.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что губернатор региона Вячеслав Шпорт полностью запретил жечь траву в крае. При сильном ветре любой пал может в считанные секунды перерасти в стихийное бедствие. С 3 апреля в Хабаровском крае официально открыли пожароопасный сезон: из-за раннего прихода тепла и быстрого таяния снега стихия начала бушевать на пару недель раньше обычного.