В Бикине чиновницу осудили за взятку при строительстве детсада

В Бикине вынесли приговор чиновнице из правительства Хабаровского края. Женщина за взятку раньше срока выдала заключение о готовности строительного объекта. За 100 тысяч рублей она организовала выездную проверку и оформила все необходимые документы.

Приговор вынес Бикинский городской суд. Обвиняемой стала главный специалист территориального отдела управления госстройнадзора главного контрольного управления правительства Хабаровского края. С августа 2014 года по 10 сентября 2015 года женщина несколько раз выезжала в город, где проверяла ход строительства детского сада на 115 мест. Представитель подрядной организации попросил её в ускоренные сроки провести выездную проверку, выдать соответствующий акт и заключение о готовности объекта.

Руководствуясь корыстными побуждениями, чиновница распорядилась провести внеплановую проверку, подписала документ у замначальника контрольного управления и направила в адрес подрядчика. Через два дня она приехала в Бикин, получила взятку, проинспектировала детский сад и через шесть дней выдала положительный акт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил женщину к штрафу в 300 тысяч рублей и на два года лишил её права занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Уголовное дело на представителя компании, который дал взятку, пока расследуется.