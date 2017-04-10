Флешмоба "МЫ ПОМНИМ!" в Хабаровске в этом году не будет

В дальневосточной столице в этом году среди патриотических мероприятий, запланированных ко Дню Победы, не будет акции «МЫ ПОМНИМ!». Организаторы, которые придумали в прошлом году флешмоб с гигантскими «живыми» буквами, не успевают его подготовить.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», инициатором патриотического мероприятия в 2016 году выступил депутат городской Думы Андрей Никонов. В августе 2015 года под его руководством в Хабаровске состоялась акция «Звезда Победы» — горожане выстроились в огромную пятиконечную звезду, символизирующую прошедшее столетие, в котором русский народ победил фашистов. А в 2016 году хабаровчанам предложили изобразить таким же образом слова «МЫ ПОМНИМ!» и развернуть точную копию Знамени Победы размером 6 на 9 метров.

«Мы хотим сделать хорошую концертную программу для людей, но без флешмобов, акций и подобных нововведений. Я думаю, что на концерте будут песни военных лет — возможно, в исполнении каких-то современных коллективов. Также будут приглашены руководители и коллективы с народными песнями, будут танцы. За некоторые мероприятия отвечают районные отделы по работе с молодёжью. Будет традиционная раздача георгиевских ленточек, в которой примут участие и дети, будет изготовление символа мира — голубя. Для этого на площади имени Ленина откроем несколько палаток. Ещё мы приглашаем служащих нескольких военных частей — они покажут образцы формы и вооружения, будет палатка Военторга с продажей современной военной символики. Будет много интересного, но флешмоб мы не проводим — просто физически не успеваем его организовать. Возможно, в 2018 году мы сделаем совместную патриотическую акцию такого плана при поддержке Российского движения школьников и студентов вузов, но в этом году точно не выйдет — слишком мало времени, чтобы подготовиться. А хорошая концертная программа в этом году точно будет», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Андрей Никонов.

Депутат рассказал, что праздничный концерт завершится акцией «Майский вальс», которую курирует Центр патриотического воспитания. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже сообщало, что в массовых танцах примут участие больше 150 человек. Большинство из них — школьники. К ним присоединятся студенты, пенсионеры и супружеские пары. Первая репетиция вальса пройдёт уже сегодня в Центре патриотического воспитания, а заключительная — 6 мая на площади имени Ленина.

Агентство также писало, что в прошлом году акция «МЫ ПОМНИМ!» не оправдала до конца ожидания организаторов. Многие хабаровчане просто не захотели выстраиваться в гигантские буквы и предпочли наблюдать за флешмобом со стороны. Из восьми букв заполнить контур из красных лент удалось лишь у четырёх. Жители города выстроились в слово «мы», а также образовали буквы «п» и «о» в слове «помним». Без заминок и чётко по плану прошла только церемония развёртывания флагов и георгиевской ленты. Вероятно, это связано с тем, что полотнища доверили не прохожим, а воспитанникам патриотических клубов Хабаровска. Из-за небольшого количества участников часть организаторов без согласования приняла решение свернуть акцию раньше запланированного времени. Вместо двадцати минут флешмоб уложили в пять, после чего распустили «живые» буквы и объявили праздничный концерт для ветеранов. Рокировка во время патриотической акции тогда стала сюрпризом и для одного из распорядителей.