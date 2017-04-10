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ОНФ в Хабаровском крае разглядел свалку из космоса

ОНФ в Хабаровском крае разглядел свалку из космоса
Чиновники Нанайского района не замечают несанкционированный полигон уже семь лет
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае благодаря проекту «Карта свалок» выявили 40 новых несанкционированных мест, куда население сбрасывает бытовые отходы. Такие данные озвучил эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Владимир Сидоров во время визита на один из таких участков. Куча мусора в Нанайском районе уже достигла таких размеров, что её видно на снимках космических спутников, и представляет реальную экологическую угрозу.


 

«Мы предварительно проводим анализ всех обращений, которые поступают к нам на интерактивную карту свалок. И, действительно, данный объект был нами выбран для проведения мониторинга, потому что его размеры позволяют идентифицировать факт его нахождения именно по космическим снимкам. Данную свалку прекрасно видно из космоса. Мы, к сожалению, не понимаем, почему её не видно из кабинетов районной администрации, и намерены вопрос по ней ставить очень остро, потому что ещё несколько недель — и эта свалка будет просто препятствовать прохождению транспорта по трассе», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» эксперт Общероссийского народного фронта Владимир Сидоров.


 

Информация о несанкционированной свалке поступила, как предполагают активисты, от жителей окрестных сёл. Прибыв на место, специалисты ОНФ обнаружили там пожар. Они вызвали огнеборцев, которые ликвидировали возгорание. Эксперты полагают, что таким способом районная администрация, профильные компании или простые граждане пытаются избавиться от части мусора, не беря во внимание, что это опасный способ утилизации отходов. Эксперты намерены обратиться в управляющие органы района и края, чтобы специалисты очистили проезжую часть и приняли другие необходимые меры.


 

 

«Мы здесь насчитали более десятка природоохранных нарушений. Власти района в курсе данной ситуации, потому что уже в 2011 году было решение суда о ликвидации данного объекта несанкционированного размещения отходов. Следует отметить, что для небольших поселений Хабаровского края данный способ утилизации отходов является скорее традиционным. Уж многие годы эта свалка здесь существует — порядка семи лет. Мы увидели, что её площадь составляет порядка двух тысяч квадратных метров. Никаких мер районной администрацией по минимизации экологического ущерба сегодня не предпринимается», — сообщил Владимир Сидоров.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе делают интерактивную карту стихийных мусорных свалок. На неё уже занесли некоторые данные по местоположению таких куч, в том числе и в отдалённых районах. В краевом отделении ОНФ рассчитывают на помощь всех жителей, которым небезразличны помойки под их окном, и у которых есть выход в Интернет. Кроме того, фронтовики хотят научить граждан сортировать мусор и бросать его в три разных контейнера, что уже пыталась четыре года назад сделать мэрия Хабаровска.

 
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