Учителем года Хабаровского края стал педагог из посёлка Заветы Ильича

В Хабаровске завершился региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года — 2017», победителем которого стал Сергей Ляшко — преподаватель истории и обществознания средней школы № 16 посёлка Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Он будет представлять край на всероссийском этапе конкурса лучших педагогов.

Кроме Сергея Ляшко, призы получили ещё пять участниц мероприятия за звания лучших в номинациях «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности года», «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года».

«Победители в каждой номинации получили хрустального пеликана и премию в 50 тысяч рублей, они будут представлять наш край на соответствующих конкурсах федерального этапа — конкурсы педагогов-психологов, дефектологов и учителей родного языка. По итогам последних двух испытаний, которые судило большое жюри под руководством Сергея Иванченко — вице-президента всероссийского союза ректоров, подвели итоги и назвали победителя номинации «Учитель года Хабаровского края». В этой номинации победил преподаватель из средней школы № 16 посёлка Заветы Ильича Советско-Гаванского района Сергей Ляшко. Ему вручили премию в 100 тысяч рублей и право представлять Хабаровский край на федеральном конкурсе «Учитель года России», который будет проходить в этом году», — рассказала корреспонденту агентства глава Минобрнауки региона Алла Кузнецова.

Для педагогов участие и победа в конкурсе «Учитель года» — большое преимущество в профессиональном плане. Это публикация материалов, которые они самостоятельно разработали, мастер-классы, собственные методики, участие в различных конференциях и «круглых столах», а также повышение своей квалификации.

«Победа в этом конкурсе заносится в личное портфолио. Победители имеют преимущество при получении высшей квалификационной категории. При этом все материалы, которые они предоставили на конкурс, получают возможность тиражироваться через краевой институт развития образования. Все победители стали членами общественной организации «Союз учителей года Хабаровского края». Это дорогого стоит, потому что сам конкурс между ними проходит раз в два года, а в промежутке — слёт членов организации с приглашением победителей федерального конкурса. Там дают профессиональные мастер-классы. Можно сказать, что это профессиональная тусовка — очень важная и значимая», — отметила Алла Кузнецова.

Лучшим учителем-воспитателем признали дефектолога детского сада № 77 дальневосточной столицы Надежду Маркину. Лучшим педагогом-психологом стала Надежда Яремич, работающая в хабаровском детском саду № 204. Педагог школы № 4 имени Героя Советского Союза И.С. Хоменко из Комсомольска-на-Амуре Юлия Бессмертная стала лучшим учителем основ безопасности жизнедеятельности. Учителем-дефектологом года выбрали педагога начальных классов хабаровской школы № 68 Наталью Скалозуб. Элла Бельды из школы посёлка Синда Нанайского района стала лучшим учителем родного языка.

Всего в этом году участие в конкурсе приняли 70 педагогов из 15 муниципальных образований региона. В течение недели они давали мастер-классы, проводили открытые занятия с детьми, демонстрировали национальные костюмы. В суперфинале победителей номинаций ждал «Круглый стол образовательных политик» с главой Минобрнауки, на котором учителя обсуждали актуальные проблемы в сфере своей деятельности.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что конкурс «Учитель года Хабаровского края — 2017» проходит один раз в два года. Организаторы считают, что такие мероприятия повышают уровень престижности профессии учителя, а также поддерживают и поощряют специалистов с выдающимися педагогическими талантами.