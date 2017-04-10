Жителей Хабаровского края ждёт ветреная и прохладная неделя

Наступившая неделя практически не принесёт жителям Хабаровского края тепла. Из-за прихода циклонов на территорию региона погода будет неустойчивой и прохладной. Уже 11 апреля во всех районах пройдут осадки, усилится ветер.

«Основная непогода будет в Аяно-Майском и Охотском районах, там ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 20-25 метров в секунду. На остальной территории края также пройдут осадки, но небольшие, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

В начале недели ночью столбики термометра опустятся до −6…−1 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до +5…+10 в южных районах и до 0…+5 — на остальной территории региона. После 13 апреля жителей Хабаровского края ждёт небольшая пауза: потеплеет до +12 градусов, однако сильный ветер сохранится — скажется вскрытие Амура ото льда. Уже 15 апреля придёт западный циклон, который вновь испортит погоду.

«Ожидаем осадки преимущественно в виде дождя с усилением ветра до 12-17 метров в секунду. Ночные температуры останутся в пределах нуля, а дневные понизятся до +7 градусов. Циклон пройдёт в субботу и в ночь на воскресенье, но днём его последствия ещё останутся — будет облачно», — отметила Галина Брынцева.