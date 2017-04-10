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Хабаровчанка не смогла по-хорошему вернуть украденную шубу

Хабаровчанка не смогла по-хорошему вернуть украденную шубу
С нечистым на руку приятелем быстро разобрались полицейские
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

У жительницы дальневосточной столицы не получилось забрать свою шубу у знакомого, который воспользовался её отсутствием, чтобы поживиться. Он украл меховое изделие, когда девушка ненадолго отлучилась, и продал. Хабаровчанке не удалось вернуть ни одежду, ни даже деньги за неё, и потерпевшая пошла в полицию.

Хищение произошло в Кировском районе города. Шубу стоимостью порядка 100 тысяч рублей приятель вынес во время визита в гости к девушке. Заявительница, студентка одного из колледжей, отлучилась по срочным делам. Присматривать за визитёром осталась её престарелая мать. Когда пенсионерка отошла в другую комнату, злоумышленник снял меховое изделие с вешалки и скрылся.

Девушка пыталась вернуть свою вещь без вмешательства правоохранителей. Студентка не раз звонила подозреваемому, предлагала ему отдать не изделие, а деньги за него, но фигурант не стал идти на контакт. Шубу к тому моменту он уже продал, а вырученную наличность потратил. После месяца уговоров потерпевшая написала заявление в полицию, и злоумышленника задержали.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, у парня уже была судимость за разбой. В дальневосточной столице он нигде не работает. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других случаях краж меховых изделий. Так, в Железнодорожном районе города грузчик, у которого уже есть криминальный опыт, взломал дверной замок чужого жилья и вынес оттуда дамскую шубу, которую потом продал. А в селе Тополево гость похитил верхнюю одежду хозяина квартиры, когда тот заснул после застолья. Изделие стоимостью 120 тысяч рублей вор за бесценок cпустил на Центральном продовольственном рынке.

 
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