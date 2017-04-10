Юные хабаровчане выступят на пилоне утром, чтобы не создавать скандал

В краевом центре в это воскресенье, 16 апреля, снова состоятся соревнования по спорту и танцу на пилоне — Magic Pole Championship, в которых примут участие не только взрослые, но и дети. На этот раз мероприятие на сцене шоу-клуба DOBERMAN собирает не только хабаровчан, но и участников из других городов Дальнего Востока.

Организатором состязаний вновь выступает студия спорта и танца на пилоне «Крылья». Её руководитель Татьяна Царенко в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщила, что в этом году принято решение разделить мероприятие на три отделения.

«Утром, в 10 часов, у нас начинают танцевать дети. В 14:00 танцуют любители, а в 19:00 пройдёт гала-концерт, где выступят профессионалы. В прошлом году чемпионат был городской, в этом году мы сделали его дальневосточным: приедут и дети, и взрослые из других городов Дальнего Востока. Площадкой остаётся шоу-клуб DOBERMAN, главный судья приедет из Москвы — это Алексей Поряднов. Будут два независимых эксперта из Хабаровска — это дуэт «Визави», — пояснила она.

По словам организаторов, бурные обсуждения прошлогоднего чемпионата повлияли на расписание мероприятия в этом году. Именно поэтому выступления детей пройдут утром.

«Мы по максимуму сделали всё возможное, чтобы этого резонанса не повторилось. Поэтому мы отделили категорию детей. Конечно, претензии к площадке есть, и они ещё будут, но дело здесь большей частью не в месте проведения чемпионата, а в том факте, что это выступления на пилоне. Площадка здесь практически не причём. Дети выступают с утра — там в это время не будет продажи алкоголя, специфического клубного освещения тоже не будет — только дневное, так как купол прозрачный. Поэтому мы решили сделать эту номинацию с утра. В прошлом году они тоже начинали выступления раньше — в 17:00, это дневное время. В этом году мы решили полностью их отгородить, чтобы у них было своё мероприятие. Туда даже билеты покупаются отдельно», — рассказала Татьяна Царенко.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году включение детской номинации в Magic Pole Championship-2016 вызвало большой резонанс: ещё до начала мероприятия многие хабаровчане озвучили открытый протест участию в нём школьниц. Возмущённые горожане объявили сбор подписей к петиции «Против детского стриптиза!», которую планировали направить мэру дальневосточной столицы Александру Соколову и в городскую прокуратуру. Автор идеи публичного протеста Александр Ковалёв через несколько дней после чемпионата завязал переписку с одной из несовершеннолетних участниц, сравнивая её хобби с проституцией и стращая педофилами. Об этом инциденте редакции РИА «Восток-Медиа» сообщили организаторы чемпионата, сам же Ковалёв категорически отрицал свой поступок.

Преподаватели студии спорта и танца на пилоне «Крылья» прокомментировали негативные отклики в Сети. Хореографы отметили, что, несмотря на бурные обсуждения, положительных отзывов о прошедшем мероприятии было всё-таки больше, чем негатива, а критические и оскорбительные комментарии в основном оставляли хабаровчане, которые в силу своего невежества и ханжества не совсем понимают, о чём идёт речь.

На уже состоявшееся мероприятие бурно отреагировала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, которая в своём аккаунте в социальной сети «Твиттер» выплеснула гнев на рассказавших о чемпионате журналистов. Негативное мнение по поводу чемпионата и участия в нём несовершеннолетних девочек озвучила и Светлана Жукова – тогда она занимала пост уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае. Детский омбудсмен, комментируя участие детей в сомнительном, по её мнению, конкурсе, нашла откровенную эротику в их танцах.