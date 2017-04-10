В Хабаровском крае бизнесмена амнистировали за неуплату налогов

Коммерсанта в Хабаровском крае осудили за неуплату налогов. Однако благодаря постановлению Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Меджидов освобождён от наказания со снятием судимости.

Меджидов М.С. оглы, бывший директор ООО «Востокстрой», задолжал государству больше 24 миллионов рублей. Это недоимка по налогам за II, III, IV кварталы 2012 года и II, III, IV кварталы 2013 года. Руководитель фирмы предоставлял в декларации по налогу на добавленную стоимость фиктивные сведения о взаимоотношениях с двумя контрагентами. Однако фактически те не выполняли для строительной организации никаких работ. Обвиняемый противозаконно завышал расходы предприятия и умышленно уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 24 миллионов рублей. Об этом ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд Кировского района города Хабаровска вынес обвинительный приговор учредителю и директору ООО «Востокстрой» Меджидову. Подсудимого признали ответственным за совершение преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере» с наказанием в виде штрафа — 250 тысяч рублей. Также в рамках гражданского иска суд постановил взыскать с фигуранта 24 593 512 рублей.

Обвиняемый на предварительном следствии и в суде не признавал свою вину — не согласившись с вынесенным приговором, бизнесмен обжаловал его в Хабаровский краевой суд. Однако позже мужчина попал под амнистию — в связи с этим его освободили от уплаты штрафа, но не от погашения налоговой задолженности по гражданскому иску. Не согласившись с таким решением, предприниматель обжаловал в краевом суде и его. Но апелляционной инстанцией жалоба Меджидова оставлена без удовлетворения.