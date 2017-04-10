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Суд запретил перевалку угля в Советской Гавани на 20 суток

Суд запретил перевалку угля в Советской Гавани на 20 суток
Несмотря на предписание Росприроднадзора, предприятие продолжало свою деятельность
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Советской Гавани провели проверку компании «Ремсталь» — по результатам, которые представили надзорные органы, там решили остановить перевалку угля. У предприятия нет разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. После вердикта специалистов компания продолжила те же работы, и проблему пришлось решать через суд.

Компанию проверили инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора по заявлению жителей. Люди указали на то, что в бухте Эгге на побережье Татарского пролива идёт накопление твёрдого топлива с нарушениями природоохранного законодательства. Несмотря на решение проверяющих, стивидор продолжил работы по перегрузке угля.

«На сегодняшний день всего лишь работают органы контроля по выявлению причин массового волнения и поиску этих причин у нас на предприятии, поэтому предприятие полноценно как работало, так и работает», — заявил корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» генеральный директор ООО «Компания Ремсталь» Ривкат Батрутдинов.

Остановить деятельность предприятия в принудительном порядке может только суд, куда инспекторы надзорного органа и обратились. По составленному ими протоколу об административном правонарушении, компании грозила заморозка перевалки угля на 90 суток. Однако наказание последовало более мягкое.

«Судом было постановлено признать ООО "Компания Ремсталь" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.21 административного кодекса России, и было назначено ему наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 20 суток», — сообщил помощник председателя Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края Олег Ковальский.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», проверку начали после обращения жителей Совгавани. Люди опасаются, что в их городе может повториться судьба Ванинского порта, где население уже несколько лет страдает от угольной пыли. Сотрудники управления Росприроднадзора запретили «Компании Ремсталь» использовать мобильную установку грохочения и экскаватор с грейфером. Технику опечатали, а материалы дела передали в городской суд.

 
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