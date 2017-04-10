Хабаровский "Амур" ждёт в своём составе чемпиона мира

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы ждёт в своём составе чешского форварда Марека Квапила. Руководство «тигров» достигло договорённости о подписании контракта с нападающим. Соглашение рассчитано на один год.

«Контракт с нападающим ещё не подписан, поскольку игрок выступает в плей-офф чемпионата Чехии. Переговоры прошли, договорённость есть. Если всё сложится хорошо, то к команде он присоединится с остальными хоккеистами к началу тренировочного сбора, который начнётся в начале июля», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы ХК «Амур» Алексей Чечелев.

Марек Квапил родился 5 января 1985 года в словацком городе Илава. Воспитанник команды «Дукла». В Континентальной хоккейной лиге выступал за московское «Динамо», «Северсталь», «Медвешчак» и «Нефтехимик». Является победителем молодёжного чемпионата мира 2005 года, серебряным призёром чемпионата Чехии 2010 года, чемпионом мира 2010 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Минувший сезон Марек Квапил провёл в составе чешского клуба «Комета» Брно, где в 49 матчах набрал 40 очков, забросив 15 шайб и сделав 25 результативных передач.

Агентство писало, что команду уже покинули нападающий Кристиан Куусела, решивший продолжить сезон в Европе, и Илья Горохов, завершивший спортивную карьеру после матча с родным «Локомотивом». Также изменения произошли в тренерском штабе — продлевать контракты с клубом не захотели Дмитрий Пархоменко и Николай Мишин.