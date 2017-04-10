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В Комсомольске пожарные тушили взорвавшийся телевизор

В Комсомольске пожарные тушили взорвавшийся телевизор
Происшествие обошлось без жертв
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

За минувшие выходные пожарные Комсомольска-на-Амуре дважды выезжали на тушение пожаров. Первое чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме, второе — в автомастерской. Оба нанесли только имущественный ущерб — человеческих жертв удалось избежать.

Первый вызов на пульт пожарной охраны поступил вечером пятницы, 7 апреля — в квартире взорвался телевизор и произошёл пожар. О возгорании диспетчеру сообщила собственница квадратных метров. Спустя 10 минут после звонка первые пожарные расчёты уже прибыли на место вызова. Огнеборцы организовали спасательную операцию, разделившись на две команды. Одни приступили непосредственно к тушению огня, другая команда — газодымозащитное звено — проводила разведку задымлённых помещений на наличие там людей.

Через шесть минут после прибытия очаг возгорания нашли, а распространение пламени предотвратили. В итоге от пожара пострадала бытовая техника и обстановка на общей площади в шесть квадратных метров — телевизор, музыкальный центр, мебель, натяжной потолок и оконная рама, а также домашние вещи.

Около полуночи в воскресенье на пульт диспетчера службы «01» поступил вызов о возгорании на территории автомастерской в Комсомольске. По словам очевидцев, которые вызывали пожарных, из бокса авторемонтных мастерских на улице Павловского шёл густой чёрный дым.

Пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже спустя пять минут. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пламени и эвакуации автомобилей. Звено газодымозащитной службы провело разведку задымлённых помещений на возможное нахождение там людей, а также предметов, которые могут взорваться — специалисты искали газовые баллоны и ёмкости с горючими жидкостями. Стихия охватила помещение под бытовые нужды в здании мастерской, где находилась бытовая техника и мебель. В течение пяти минут огонь удалось локализовать. Спустя почти час пожарные полностью ликвидировали открытое горение и приступили к разборке и проливке прогоревших конструкций бокса.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, всего на ликвидацию возгорания привлекли четыре единицы техники и 16 человек личного состава. В настоящее время причина возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. Также специалисты отдела надзорной деятельности МЧС России проведут собственное расследование.

 
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