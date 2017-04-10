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Хабаровчане боятся, что их дом рухнет в строительный котлован

Хабаровчане боятся, что их дом рухнет в строительный котлован
Специалисты заверяют, что работы ведутся без нарушений, но люди не сдаются
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В дальневосточной столице жители дома № 53 б по улице Комсомольской обеспокоены тем, что вот-вот рухнут вместе со своими квартирами в строительный котлован. Он находится буквально в нескольких метрах. ООО «РациоПолис» ведёт там строительство многоквартирного дома жилого комплекса «Культура». Но, как заверил исполнительный директор компании, обитателям стоящего рядом здания не о чем переживать.

По информации, опубликованной от имени жильца дома № 53 б в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», люди обращались за помощью к уполномоченному по правам человека, однако специалисты прибыли на место стройки, провели проверку и вынесли решение о том, что всё в порядке — дом в котлован не рухнет.

«Откосы котлована, расположенные со стороны ул. Комсомольской, в том числе в непосредственной близости от Вашего жилого дома, закреплены ограждением, выполненным из буронабивных свай и росверка, образующих подпорную железобетонную стену. Данное мероприятие по укреплению откосов котлована выполнено в целях предоотвращения подвижек грунта. Участки откосов котлована, имеющие незначительную глубину (около 3-х метров) специальному укреплению в соответствии с требованиями нормативной документации не подлежат. В связи с чем, по заключению Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края (подписано: Председатель Сутурин О.Б.), нарушений при осуществлении строительства капитального объекта, примыкающего к Вашему жилому дому, не установлено», — говорится в ответном сообщении (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Несмотря на это, жильцы продолжают бить тревогу, в частности, в социальных сетях. По их мнению, компания «РациоПолис» просто выжидает, когда дом сам съедет в котлован.

«Нет нарушений по строительству? Да сейчас немного солнышко припечет, грунт оттает и дом съедет в котлован. Конечно, ООО «РП» только этого и ждет. Да они вообще не имеют права строить, пока люди живут в доме! Если Сутурин О.Б. не видит нарушений, надеюсь, что кто-то из Администрации найдет нарушения», — написал обеспокоенный житель дома.

Людям предлагают направить жалобу в Генеральную прокуратуру России. Между тем проблемой плотно занимаются в ООО «РациоПолис», в том числе и исполнительный директор компании Денис Грось. По его мнению, действия жильцов дома можно расценивать как спекуляцию.

«Мы держим ситуацию на контроле. Там забиты монолитные сваи с учётом всех нагрузок, и дом не упадёт. Мы сами смотрим, привлекаем частную контролирующую компанию, представители комитета проверяют. Мы, разумеется, предлагали жильцам квартиры. Например, за 80 квадратных метров их жилья мы предложили вообще три квартиры вместо одной. Они выдвигают другие условия: три квартиры и деньги сверху. Хотят нажиться на этом», — объяснил свою позицию Денис Грось.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на месте котлована вскоре появится первый в краевом центре жилой дом по «зелёному» стандарту. Он спроектирован с учётом использования альтернативных источников энергии — воду будут подогревать при помощи солнечных панелей. Уменьшить суммы в коммунальных квитанциях поможет и технология строительства — она предполагает соблюдение норм повышенной энергоэффективности. Кроме этого, здание оснастят автономной системой дополнительной очистки воды.

 
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