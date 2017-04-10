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В Хабаровске квартиру, где живёт девочка-инвалид, залило кипятком

В Хабаровске квартиру, где живёт девочка-инвалид, залило кипятком
Соседи не берут на себя ответственность за потоп
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Родители девочки-инвалида, прикованной к кровати, в решении коммунального конфликта надеются только на справедливость суда. Квартиру, где живёт семья Ярыч, залило кипятком. Теперь хабаровчане вынуждены разрываться между уходом за больной Ариной и разбирательством с соседями и управляющей компанией.

Вытирать воду в квартире бесполезно — горячий ливень идёт во всех комнатах. Вода капает с потолка и люстр, бежит по стенам, «убивая» недавно сделанный ремонт. У хозяйки опускаются руки.

«С люстры текло у нас, даже замыкание электрическое началось, текло на кровать ребёнку. Я ребёнка только успела выхватить и выскочить с ней из комнаты, иначе бы её током ударило», — рассказала жительница пострадавшей квартиры Анастасия Ярыч.

В квартире семьи Ярыч разбухли и вздулись полы, мебель потрескалась. Поиск виновных жильцы начали на верхних этажах своего дома. Выяснилось, что у одной из соседок прорвало стояк отопления на стыке труб из метапола и стали. Но ответственность на себя не хотят брать ни собственники, ни управляющая компания.

«Нету у меня, конечно, никаких квитанций. Конечно, я платила чисто слесарям, так же, как сейчас они мне меняли кран, я им лично в руки давала деньги», — рассказала собственница квартиры-«виновника» Галина Кузьминова.

Коммунальная организация направляет пострадавших хабаровчан в суд. Но денег на юристов нет — всё уходит на лечение больной дочери. Сбережений семьи Ярыч едва хватило на то, чтобы сделать ремонт в её комнате. Бесплатное исковое заявление помогли составить в центре консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей.

«Назначают экспертизу, судебную экспертизу. Экспертиза, в общем-то, определяет степень вины того или другого, потому что тогда, когда идёт спорная ситуация, естественно, управляющая компания будет от себя отталкивать, жители верхних этажей будут от себя», — пояснила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Нина Пинегина, специалист центра информирования и консультирования граждан по вопросом защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».

Ежегодно в центр поступает больше пятисот обращений по вопросам ЖКХ. Часть из них касается коммунальных аварий, но споры удаётся решить лишь в суде.

 
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