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В Хабаровском крае навигация начнётся вовремя — Юрий Матвеев

В Хабаровском крае навигация начнётся вовремя — Юрий Матвеев
Теплоходы начнут ходить по Амуру уже в конце апреля
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице депутаты Законодательной Думы края продолжают наблюдать за подготовкой города к летней навигации по Амуру. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», за решение проблемы они взялись в 2016 году, чтобы дачники могли беспрепятственно добираться речным транспортом до своих участков на левом берегу. По словам заместителя председателя регионального парламента Юрия Матвеева, в этом году, как и в предыдущем, навигация начнётся вовремя.


 

 

«У людей есть определённый напряг: а будет ли вовремя открыта навигация, а до какого времени будут возить? Люди сегодня готовятся к своему дачному сезону, поэтому наша задача — сделать так, чтобы навигация началась вовремя. Сегодня, после вмешательства губернатора края Вячеслава Шпорта, напряжённость снята. Были перипетии — их все рассмотрели. Самый главный плюс — что впервые составлен контракт на перевозки. Это документ, который обязывает обе стороны — и город, и перевозчика. Не серия соглашений, а контракт на оказание услуг», — объяснил журналистам Юрий Матвеев.


 

 

В этом году теплоходы начнут ходить по Амуру, по словам директора ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», 29-30 апреля. Игорь Меерсон уже подал заявку на конкурс, который проводит городское управление транспорта. Его результаты станут известны 12 апреля.

«Он подал заявку, и пока это единственная заявка, которая есть. Мы ожидаем, пускай подаются, но мы не можем сделать так, чтобы сорвать перевозки, поэтому работаем с тем перевозчиком, у которого уже есть опыт, с которым сотрудничаем давно», — сообщил заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергей Афанасьев.


 

 

В прошлом году Игорь Меерсон грозил прекратить работу из-за невыплаты чиновниками нескольких миллионов за 2015 год. Тогда у компании сложилась непростая финансовая ситуация — по этой причине, а также из-за убыточности некоторых направлений ремонтные работы выполнялись не в полном объёме. Это могло повлиять на сроки начала навигации. Чтобы полноценно подготовить флот, глава региона Вячеслав Шпорт поручил муниципальным властям проработать альтернативные схемы финансирования.

«Нужно было сесть и очень внимательно всё просчитать. И стоимость перевозки, и себестоимость, и деньги, которые нужны на возмещение перевозок — это всё должно было вылиться в чёткий расчёт. Сегодня всё это уже обозначено в контракте, всё прописано. Речники уже этот вопрос не поднимают», — рассказал депутат Юрий Матвеев.


 

 
 
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